Lucia Odoom: Her er årets mest sexede album

I really like to party/ I cannot control my body/ So when the song is starting/ Just cancel all your plans o/ It’s evident in my dancing/ Moonwalk like Michael Jackson





Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske, hvordan man klapper i takt, men jeg savner at danse. Savner at være i musikkens vold. Savner at få midlertidig tinnitus, glemme tid og sted samt komme til at lugte lidt af sved ude på dansegulvet. Den sprøde og spæde stemme bag overstående omkvæd, der hylder festens rum, er sangeren Amaarae, og sangen hedder ‘Sad Girlz Luv Money’. Og den sang samt alle de andre sange på hendes forførende og flabede album ’The Angel You Don’t Know’ er en tiltrængt genforening med alt det postyr, jeg savner.