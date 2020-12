4 hjerter: Dansk musik har fået en usædvanlig stemme

At kalde Hjalte Ross følsom føles mest af alt som en grov underdrivelse. Det er ikke tilfældigt, at et lille oplag af Hjalte Ross’ andet album, ’Waves of Haste’, udsendes som blå vinyl. Melankolikere med sans for den blå farves blues kan stå på her.

Den 23-årige sanger og sangskriver Hjalte Ross indskriver sig med hånd og mund i en lang og hæderkronet tradition for at tage så blidt som muligt om det skrøbelige, sårbare og til tider svære liv, der slår os så uroligt i brystet. En tradition, som samtidig peger ret entydigt på en inspiration fra de tidlige 1970’eres folkscene i almindelighed og Nick Drake i særdeleshed.

Sangene på ’Waves of Haste’ kredser om kærlighedens notorisk noget tvivlsomme langtidsholdbarhed og udtrykker sig med en grundtone af at føle sig som en vemodig fremmed i tilværelsens tumult. Det er med andre ord klassisk følsom gammel sjæl fanget i ung mands legeme-musik. Emotioner med dybe rødder i alt fra førnævnte Nick Drake til The Go-Betweens til helt tidlig Nikolaj Nørlund.