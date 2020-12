4 hjerter: Paul McCartney synger om de tunge følelser. Og så skal han selvfølgelig også fjolle lidt

Når man lytter til Paul McCartneys nye album, er det slående, hvor lidt manden gør ud af at gøre status. Han er fyldt 78, og det er ikke tid til at se tilbage – sådan som for eksempel Bruce Springsteen gjorde det på sit corona-lockdown-album ’Letter to You’, der lød som et testamente, hvor alt blev sat på plads.

Hvad er der også at se tilbage på? En hel del jo. Men så sentimental er Paul McCartney ikke, selv om han jo er den sentimentale type og også er det på sit 18. studiealbum ’McCartney III’ – bare ikke, når det kommer til egne bedrifter. Mere sådan hverdagssentimental. ’Seize the Day’ handler om at være en flink person:

»It’s still alright to be nice«, synger han, så benene ikke kan komme meget længere ned på jorden.