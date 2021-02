5 hjerter: Alt er indspillet i første hug på gammelt grej på blot en uge. Resultatet er dejligt sprødt knirkende

Break-up-albummet med sange om kærestesorg og skilsmisse er i vælten som genre. Som regel vælder smerten og de sårede følelser voldsomt ud af dobbeltdørene i kærlighedens fællesskab.

Der er også smerte i Buck Meeks ’Two Saviors’. Undfanget som den er i kølvandet på Meeks skilsmisse fra den anden hovedperson i bandet Big Thief, Adrienne Lenker. Buck Meek spørger på åbningsnummeret ’Paraidolia’: »Did your eyes change?«, og synger om det uventede kuldegys, når man pludselig ser et sammenkrøllet lagen ligne et spøgelse. Ikke desto mindre er der noget befriende udramatisk og blidt resigneret over, hvad der i hvert fald i musikalsk forstand lyder som et blidt brud.

’Two Saviors’ – ’To frelsere’ – sådan er der vist mange i indierock-miljøet, der har haft det med Adrienne Lenker og Buck Meek fra bandet Big Thief. Bandet har de senere år markeret sig som det måske mest spændende nye navn i den følsomme ende af indierocken og fik i 2019 det helt store gennembrud med ’U.F.O.F.’.