Skål i skiwet: En næsten 200 år gammel sømandsvise er gået til tops på hitlisten i hele verden

1The Longest Johns: Wellerman

Seneste TikTok-distraktion fra verdens generelle tilstand er sømandsviser.

Du læste rigtigt, matros, sea shanties har skabt en viral stormflod på de sociale medier (og alle mulige andre steder) siden det skotske postbud Nathan Evans Skotland for nogle uger siden lagde sin version op af ’Soon May The Wellerman Come’, en traditionel sømandsvise, der har rødder i 1830’ernes New Zealand.

På TikTok er millioner brugere nu forsvundet ned i kaninhullet med #ShantyTok. Og hele øvelsen med at slå rytme med albuen i bordet og brumme sørgmodige Moby Dick-sange om sukker i rommen, høje bølger og en hvaljagt, der aldrig slutter, har nu sat sit præg på hitlisterne.

Bristol-bandet The Longest Johns indspillede nemlig for tre år siden deres egen a cappella-version af ’Wellerman’. Og mens det bliver diskuteret, om sømandsviserne hitter, fordi de er simple som fodboldsange, eller de bør forbydes på grund af deres oppumpede maskulinitet, er ’Wellerman’ lige nu nr. 1 i verden på Spotifys Viral Chart. Skål i skibet.