Tog løsningen med sig i graven: Selv efter 100 år er musikkens store og mørke mysterium stadig ikke blevet opklaret

Det uden tvivl mest berømte stykke, når det kommer til musik udsprunget af nære venskaber, er komponeret af englænderen Edward Elgar.

Elgar skrev sine ’Variationer over et originalt tema’ for symfoniorkester, cirka et år inden kalenderen vippede over og begyndte at vise 1900, og hvis du er vild med kryptogrammer, gåder og sudokuer, så pas på med at læse videre. For her risikerer du at komme ind i en verden, der giver dig anledning til mange års hovedbrud.