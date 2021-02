Da hans ven flygtede fra Napoleon, skrev Beethoven en privat hilsen til ham i et helt specielt stykke musik

Venskab indbefatter glæde ved nærvær og tristhed ved afstand og savn. Sådan må det være – og når den gode ven så oven i købet er en af dem, der sørger for, at man økonomisk kan holde sig oven vande, så er det klart, at det er ærgerligt, når han forlader en.

I begyndelsen af 1800-tallet underviste Ludwig van Beethoven en af de mægtigste mænd i Europa. Den unge ærkehertug Rudolph af Østrig. Søn af kejser Leopold II og Maria Louisa af Spanien. Rudolph var mere end almindeligt glad for musik, og Beethoven skulle dygtiggøre ham i klaverspil og komposition.

De to mænd viste sig at komme godt ud af det med hinanden. Beethoven var ellers kendt for at være en grov karl, der normalt ikke følte, at han skyldte nogen noget, bare fordi de var adelige, så der må have været ægte venskabelige følelser på spil. Men det er helt sikkert, at pengene også spillede en rolle.

Rudolph sørgede økonomisk for Beethoven, der levede som freelancekomponist i Wien, og Beethoven på sin side kvitterede ved at tilegne en lang række af sine vigtigste værker til ærkehertugen, der senere gik hen og blev ærkebiskop og endda kardinal inden for den katolske kirke. De to bevarede deres venskab, lige indtil Beethoven døde i 1827.

Blandt de værker, den store komponist dedikerede til Rudolph, finder man foruden ’Ærkehertugtrioen’ – der selvfølgelig har sit tilnavn efter Rudolph – hovedværker som ’Hammerklaversonaten’, den sidste klaversonate opus 111, ’Kejserkoncerten’ og Beethovens sidste store værk, det enorme kor- og orkesterværk ’Missa solemnis’, der oprindelig var tænkt til Rudolphs indsættelse som ærkebiskop, men som Beethoven ikke nåede at få færdigt i tide til højtideligheden.