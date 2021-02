Venskabets musik: Bag de kølige klavernoder begravede komponisten sin sorg

Den er et af de smukkeste værker for soloklaver, Maurice Ravels elegante suite med titlen ’Le tombeau de Couperin’. Ravel påbegyndte værket som en hyldest til sin for længst afdøde landsmand François Couperin. En kendt komponist fra baroktidens Frankrig. Men inden den 42-årige Ravel var færdig, var hans værk blevet til en serie af gravmæler for syv af hans unge og jævnaldrende venner.

’Le tombeau de Couperin’ er en suite af stykker for soloklaver, som Ravel skrev under Første Verdenskrig i årene 1914-17. Suiter var en form, Couperin og mange andre barokkomponister dyrkede i begyndelsen af 1700-tallet, og Ravel tog formen op og skrev med respekt sin egen suite på 1900-talsvilkår. ’Tombeau’ er fransk for grav eller gravsten, og det var meget almindeligt på Couperins tid at komponere tombeauer til minde om afdøde.

I ’Le tombeau de Couperin’ tager den neoklassisk og impressionistisk orienterede Ravel formen, stilen og udsmykningerne fra den franske barokmusik og dyrker dem ud fra et personligt, forfinet standpunkt, og på overfladen blev hans værk en mindesten over Couperin. Men bag de kølige klavernoder gemmer sorgen sig.