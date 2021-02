4 hjerter: Hvis bandets vokaler havde været lige så karakterfaste som lyrikken, ville de have væltet butikken

»Lysvågen, for langt væk, og jeg ånder lige nu / Ånder du nu«.

Ja, for pokker! Ordene om at være lysvågen og åndende lige nu fik mig i den grad til at spidse ører med hele kroppen, da jeg hørte dem første gang. Sangen hed ’Ånder du nu’, og dens placering sådan cirka midt mellem poetisk indierock og mundrap nudansk r&b med smag for blid autotune gjorde mig øjeblikkelig lysvågen.

’Ånder du nu’ viste sig at være en af tre singleforløbere for det femte album med First Flush. Ikke alt på ’Fjorden’ har samme sitrende effekt som ’Ånder du nu’. Den tilstræbt kontemplative lyriske tone i ’Blanke mørke stille’ forbliver lidt stillestående, og ’Det bliver aften’ kan opleves som noget lukket om sig selv.