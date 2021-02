75 år: Da dansktoppens pæne mand fornærmede David Bowie

Det er formentlig den eneste gang, hvor Keld Heickmed speciale i venligt nærvær, har fremprovokeret sådan en reaktion. Men ifølge ham selv var han faktisk bange for, at den ukronede konge af kunstrock, David Bowie, ville rejse sig og pande den ukronede konge af dansktoppen ned.

Slagsmålet, som dog blev ved et par forbløffede og vrede blikke fra David Bowie, der også var en venlig mand, lå ligefor i 1999, da Keld Heick som vært på programmet ’Musikbutikken’ havde den britiske legende i DR’s studie. Et fast punkt i udsendelsen var, at Keld Heick sammen med gæsten sang og spillede et af den indbudtes numre. Selv om David Bowie var i Danmark for at reklamere for sit album ’Hours’, havde han på forhånd på det bestemte frabedt sig at optræde med Keld Heick.