Glem Michael Jackson, Madonna, Drake og Rihanna. Den største hitmager er en langhåret og sky svensker

50 ÅR I DAG:

Det var læremesteren Denniz Pop, der i 1993 gav Karl Martin Sandberg navnet Max Martin. Det lød mere af popmusik end navnet Martin White, som Sandberg ellers kaldte sig som forsanger i 1980’er-glam-metalbandet It’s Alive.

Sandberg havde ellers forladt skolen i Stockholm-forstaden, hvor han voksede op, for at blive rockstjerne. Det blev han aldrig. I stedet blev han efter navneforandringen den største musikalske succes i den moderne popmusiks historie.

Som producer og sangskriver har Max Martin stået bag 23 førstepladser på den amerikanske hitliste Hot 100. Det er kun Paul McCartney og John Lennon, der kan matche det (med henholdsvis 32 og 26).

For Max Martin er sangskrivning et håndværk, et system og en kollektiv proces. Det lærte han som protege af Denniz Pop (Dag Krister Volle), der inden sin alt for tidlige død satte popmusik på formel og med sit Cheiron-studie i Stockholm lagde fundamentet til det moderne svenske popmirakel.