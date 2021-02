Det her band giver mig følelsen af at være en hund, der stikker hovedet ud af en bil i meget høj fart

1Gojira: ’Born For One Thing’

»We were born for one thing«, brøler frontmand Joe Duplantier fra det franske metalband Gojira på bandets nye single af samme navn. Og denne ene ting var tydeligvis at blæse hjernen ud på mig med selvsamme sang. Når Gojira er bedst, giver de mig følelsen af at være en hund, der stikker hovedet ud ad vinduet på en bil i meget høj fart.

Det er et vildt ridt, ikke mindst takket være hyperekvilibristen Mario Duplantier bag tønderne. Han spiller trommer med lide dele hjernemasse og Skipper Skræk-overarme, og det er svært ikke at lade sig falde hovedkulds ned i den franske suppe. ’Born For One Thing’ er et brag af en andensingle, der har noget mere kød på knoglerne end den mere ordinære førstesingle, ’Another World’, der udkom sidste år. Begge sange er at finde på Gojiras nye album, ’Fortitude’, der udkommer til april.





2Popsi og Krelle: ’Et lille stik’