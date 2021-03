Så kom den første danske festivalaflysning

Bliver sommeren 2021 den sommer, hvor de danske festivaler finder vej gennem coronarestriktionerne, eller kan de mange danske festivalgængere se frem til endnu en ørkesløs vandring gennem sommermånederne?

Det har vi nu måske fået den første indikation på. I hvert fald har Gutter Island netop meldt ud, at rockfestivalen, der skulle have været afholdt i midten af august, aflyses.

»Ny coronavirus har stadig et fast greb om store dele af verden, Danmark er stadig underlagt omfattende restriktioner, og vi ved stadig ikke, hvilken hånd der bliver holdt under festivalbranchen, skulle vi blive nødt til at foretage masseudskydelser senere på året. Både derfor og af hensyn til vores publikums og frivilliges festivaloplevelse har vi taget en beslutning om, at der ikke bliver nogen festival i år«, skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Fakta Gutter Island Gutter Island Garage Rock Festival er en dansk festival, som første gang blev afviklet i år 2000, og som afholdes hvert andet år på Masnedø, syd for Vordingborg, ca. 100 kilometer fra København. Masnedø og det tilhørende Masnedø Fort – et gammelt krigsfort fra Første Verdenskrig, har siden festivalens grundlæggelse dannet ramme om den fortsat voksende festival. Festivalen er siden år 2000 vokset fra at have ca. 250 publikummer til nu at runde 1.000 mennesker, foruden frivillige og optrædende. Festivalen var i mange år en todages festival, men har siden 2016 løbet over tre dage. Gutter Island er en genrefestival, som præsenterer garagerock-artister fra hele verden, og som bl.a. har haft Baby Woodrose (DK), Powersolo (DK), Spids Nøgenhat (DK), The Flaming Sideburns (FI), The Hives (S) og New Bomb Turks (USA) på plakaten. Festivalens kønsfordeling er ca. 35 pct. kvinder og 65 pct. mænd, og festivalgængerne har en gennemsnitsalder på ca. 45 år. Vis mere

De danske festivaler måtte i 2020 skuffe de mange danskere, der allerede havde købt billet, og aflyse som følge af de restriktioner, coronavirussen medførte for dem såvel som resten af samfundet.

Siden da har spørgsmål om festivalernes afholdelse i 2021 fyldt en hel del, og mange tøvende eksperter er blevet afkrævet svar på, om en festivalsommer anno 2021 er realistisk eller utopisk.

Efter sundhedsmyndighedernes bestræbelser skal alle danskere 27. juni være tilbudt en vaccine mod coronavirus. Det sammenholdt med nyheden om, at et vaccinepas er på vej, har fået flere danske festivaler til at udtrykke sig i optimistiske vendinger om muligheden for at afholde deres festival til sommer.

»Der er stadig mere end et halvt år til, at vi skal afholde festival. Så vi arbejder videre og bevarer den forsigtige optimisme om at kunne afholde Roskilde Festival nummer 50 til sommer«, udtalte Roskilde Festivals administrerende direktør, Signe Lopdrop, blandt andet til Politiken i januar.

Ifølge Gutter Island er der da heller ikke nødvendigvis grund til at opgive håbet for de større festivaler, selvom de nu selv må aflyse.

»Nogle festivaler har administrationen og formatet til at afvikle med restriktioner, men vi er ikke en af dem«, skriver de i pressemeddelelsen.

Gutter Island er blevet afholdt siden år 2000 og løber hver gang af stablen på Masnedø Fort tæt på Vordingborg.