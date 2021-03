Han stod stadig på gadehjørnet og solgte stoffer, da han fra den ene dag til den anden blev verdens største rapper

Konspirationsteorierne om mordet på rapperen Biggie Smalls (eller The Notorious B.I.G.) er næsten på niveau med Jimmy Hoffa og John F. Kennedy. I bøger, film og podcasts er det uopklarede drive-by-shooting i Los Angeles 9. marts 1997 blevet gransket. Ofte i lyset af den tids hårde hiphoprivalisering mellem den amerikanske vest- og østkyst. Uden at give noget svar.

Sammen med både titlerne og indholdet på de to skelsættende album ’Ready To Die’ og ’Life After Death’ er det den slags, man spinder myternes silketråde af.

Nu er der kommet en tredje film om den trinde rapper, der med sin eminente rytmik lagde nye dimensioner til kunsten at rappe.

En til?! Jep. Men inden du vender øjnene over det seneste produkt fra hiphoppens mytefabrik, finder ’Biggie: I Got A Stroy To Tell’ med en sikker fortællehånd faktisk sin berettigelse i Biggie-folkloren ved netop at flytte blikket væk fra myten og løfte mennesket op af arkivoptagelsernes fremkaldervæske.

Med fokus på livet frem for døden får vi gennem barndomsvennernes vidnesbyrd og håndholdte hjemmevideoklip med Biggie selv fortalt historien om den generte dreng Christopher Wallace, der uden en far vokser op som mors dreng i Brooklyn. Med den afsluttende berømmelse klippet ind som en fjern koncerttorden i horisonten.