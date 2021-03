»Min økonomi er meget presset«: Tina Dickows trommeslager har taget job hos testvirksomhed

De seneste 25 år har Marianne Lewandowski brugt hele sit professionelle liv med trommestikker mellem hænderne. Som trommeslager for blandt andre Tina Dickow, Jacob Dinesen og Lis Sørensen har hun spillet de største danske scener tynde med 100-150 spillejobs om året.

Nu er det imidlertid ikke længere trommestikker, men podepinde, der flyver om ørerne på hende, når hun møder på arbejde. Coronarestriktionerne har lammet hendes branche, og de økonomiske konsekvenser gjorde, at hun pludselig følte sig nødsaget til at se sig om efter noget andet at lave.

Det var sådan, hun havnede i testvirksomheden Get Tested, der tilbyder private coronatests til virksomhedsansatte.

»Min økonomi er meget presset. Jeg tænkte i lang tid, at hvis bare jeg kører på lavt blus og passer rigtig godt på mine penge, så kan jeg holde ved min faglige stolthed og blive ved med at tro på, at det er det her, jeg er. Jeg er musiker, det er det, jeg har brugt hele mit liv på at specialisere mig i«, siger hun og tilføjer:

»Men jeg kan mærke, at det tærer på mig, og at jeg langsomt mister gejsten. Og det er klart, at jeg går med overvejelser om også permanent at finde noget andet at lave«.