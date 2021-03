Datter af verdens største superpar og nu grammyvinder som 9-årig. Men hvem er Blue Ivy?

Allerede mens hun lå og skvulpede rundt i fostervand, rettede søgelyset sig mod Blue Ivy Carter.

Hendes mor, Beyoncé, som næppe behøver nærmere introduktion, knappede nemlig sit kostume op foran publikum under MTV Video Music Awards 2011 og gned på sin mave for at bekræfte rygterne: Yes, hun var gravid.

Blot to dage gammel røg baby-Ivy ind på den amerikanske Billboard-liste, da hendes far, Jay-Z, som nok heller ikke behøver yderligere præsentation, udgav et nummer med titlen ’Glory’ og sin nyfødte babys klynk lagt ind i mikset.

Kort efter fødslen sørgede hendes forældre desuden for, at deres datters navn blev registreret som et varemærke inden for kategorier som computerspil, kosmetik og bøger.

Og, nå ja, Blue Ivy Carter er i øvrigt æresborger i Hvar i Kroatien, som hendes mor besøgte under graviditeten med sit første barn.