Beyoncés niårige datter hiver sin første Grammy hjem

Superparret Beyoncé og Jay-Z’s datter Blue Ivy Carter har natten til mandag dansk tid vundet sin første Grammy.

Statuetten modtager hun for sin rolle i videoen til Beyoncés sang ’Brown Skin Girl’, som vandt for Bedste Musikvideo.

Sangen, der er en blanding af R&B og afrobeat, blev oprindeligt udgivet som soundtrack til ’Løvernes Konge’-filmen ’The Lion King: The Gift’ i 2019. Senere var den med i Beyoncés film ’Black Is King’ fra 2020.

Musikvideoen til ’Brown Skin Girl’ er instrueret af Beyoncé selv og den nigeriansk-britiske kunstner og instruktør Jenn Nkiru.

Flere fremtrædende sorte kvinder og piger medvirker i videoen. Det gælder blandt andre skuespiller Lupita Nyong’o, model Naomi Campbell, sanger Kelly Rowland, Beyoncés mor, Tina Knowles-Lawson, og Beyoncés yngste datter, Rumi Carter.

Ved dette års Grammy-uddeling, der er den 63. udgave, er Beyoncé med ni nomineringer den kunstner, som er nomineret til flest priser. Herefter følger Taylor Swift, Dua Lipa og rapperen Roddy Ricch med seks nomineringer hver.

Megan Thee Stallion vandt prisen for Årets Bedste Nye Artist. Den 26-årige rapper fra delstaten Texas er en fortaler for kvinders selvstændiggørelse og kropspositivitet.

Imens vandt det amerikanske rockband The Strokes i kategorien Bedste Rockalbum for albummet ’The New Abnormal’ - bandets allerførste Grammy.

Også rapperen Nas vandt sin første Grammy nogensinde efter at have været nomineret 14 gange. Det gjorde han i kategorien Bedste Rapalbum for albummet ’King’s Disease’.

Årets show foregår online som følge af coronapandemien og er fyldt med optrædener. Nogle er optaget på forhånd, mens andre bliver vist live.

Jazzlegenden Chick Corea, der døde i februar, vandt to priser, mens Kanye West med albummet ’Jesus Is King’ vandt Bedste Kristne Album. Det er hans første Grammy siden 2013.

Det er komikeren Trevor Noah, der er aftenens vært.

»Vi håber, at i aften kommer til at handle om alt det, som 2021 bliver fuld af: Glæde, en ny begyndelse og sammenkomster«, sagde han indledningsvist.

Det var først planen, at årets show skulle have fundet sted i januar, men det blev udsat på grund af høje smittetal i Los Angeles.

Ritzau