Jay-Z og Beyoncé blev siddende under nationalmelodien ved Super Bowl

Især Jay-Z’s protest er overraskende, da han for nylig indgik et velbetalt partnerskab med netop NFL for at udvikle events og fremme organisationens sociale aktivisme.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

USA’s uofficielle royale par, Beyoncé og Jay-Z, blev beslutsomt siddende, mens tusinder omkring dem rejste sig for at høre sangeren Demi Lovato fremføre nationalhymnen ’The Star-Sprangled Banner’, før Super Bowl-finalen gik i gang søndag.

Det herostratisk berømte stjernepars demonstration bliver tolket som en protest og en støtte til Black Lives Matter-bevægelsen og det oprør, som NFL-spilleren Colin Kaepernick begyndte, da han for tre år siden knælede før en kamp, mens resten af holdet stod op og sang nationalsangen.

Især Jay-Z’s protest er overraskende, da han for nylig indgik et velbetalt partnerskab med netop NFL for at udvikle events og fremme organisationens sociale aktivisme. Og han var da også co-producer på aftenens halvlegsshow med Shakira og Jennifer Lopez.

Et par runder

Men NFL-aftalen har vakt vrede, og Jay-Z, der sammen med Beyoncé har stået på Kaerpernicks side og været med i front på Black Lives Matter, er blevet beskyldt for at svigte Kaepernick, som ofrede sin karriere for at skabe opmærksomhed om politiets brutalitet over for afroamerikanere.

Til New York Times har Jay-Z dog udtalt, at han stadig støtter Kaepernick og hans kamp, men at han også er interesseret i at arbejde sammen med NFL for at skabe forandringer.

»Så længe rigtige mennesker bliver sårede og marginaliserede og mister familiemedlemmer, ja så kan jeg godt tage et par runder med negativ presse«.

Hverken Jay-Z eller Beyoncés repræsentanter har svaret på henvendelser om protesten søndag aften, skriver mediet TMZ.

Parret, der også havde datteren Blue Ivy med til Super Bowl, bliver nu udsat for massiv kritik på sociale medier med beskyldninger om at være upatriotiske.

I am so ashamed of #Beyoncé and Jay Z! They are so fortunate to live in this great country. They need to live somewhere else if they can’t bother to stand for the National Athem. #SuperBowl — gigi (@ggnalley) February 3, 2020





WATCH: While thousands of proud Americans stood in-allegiance for the National Anthem, Jay-Z and Beyonce sat in silence.



America has no place for unpatriotic scum like these two.



Kick them and Colin Kaepernick right down to Mexico!#fixit pic.twitter.com/4JlEAKhd4i — Andrew Pollack (@AndrewPollackFL) February 3, 2020