4 hjerter: Kan jeg få det her bands selvtillid på flaske, tak?

Danske politikere er glade for at tale om, at fluffy begreber som ’viden’ og ’gode ideer’ skal være landets fineste eksportvarer.

Et forslag herfra lyder: Lad os i stedet finde en måde, hvorpå vi kan fylde de aarhusianske himmelstormere i dødsmetalbandet Baests ret uimodståelige selvtillid på flaske og sælge den i små doser til folk, der går rundt og mangler lidt superkræfter.

Tidligt i karrieren blev Baest samlet op af det mægtige internationale metalpladeselskab Century Media. De har puklet løs på et væld af turneer, både herhjemme og i udlandet. De var i 2019 genstand for DR3-dokumentaren ’Den satans familie’ og nyder i dag en mildest talt sjælden status som et dansk dødsmetalband, man kan møde i både ’P1 Morgen’ og ’Go’Morgen Danmark’.