5 hjerter: Dansk trio fra absolut øverste hylde har lavet en fremragende og stemningsfuld plade

Det er altid rart, når gode, gamle venner finder sammen. Hvis de gode venner samtidig er rigtig gode musikere, er det bare endnu bedre. Og meget bedre end Jakob Dinesen, Anders Christensen og Laust Sonne trommet sammen bliver det ikke.

Det var corona-aflysninger på stribe, der skaffede så stort et hul i kalenderen, at trioen kunne sætte hinanden stævne i øvelokalet. Så også jazzmusikere oplever, at der midt i alt det nedslående også kan være en åbning i pludselig at stå med en tømt kalender.

Trioens øve-sessions fik sit udadvendte udtryk, da de spillede ved en af de intime koncerter sidste sommer i Haveselskabets Have, som udgjorde en slags trækplastre på såret oven på den aflyste Copenhagen Jazz Festival. For dem, der ikke har haft oplevelsen af jazz i de rammer, kan det fortælles, at her kan man høre musik i det fri, mens påfuglene skriger om kap med blæserne.