5 hjerter: Er det nu, Kira Skov får sit store internationale gennembrud?

I jazzmusikken taler man med respekt om Art of the Trio. Udtrykket vil ikke være Kira Skov, der hjemmevant krydser frem og tilbage mellem rock, americana og jazz, ubekendt. Og på en måde begår hun en slags sanger-sangskriverens pendant på albummet ’Spirit Tree’, der kunne have haft titlen Art of the Duet. En undersøgelse af, hvad der sker, når lyden af to stemmer og to forskellige temperamenter sætter hinanden stævne.

At duetten lige nu oplever en renæssance, er ikke noget tilfælde. Over hele kloden har kunstnere i corona-lockdown skrevet sange og trodset følelsen af at være isoleret ved at sende lydfiler frem og tilbage for at skabe musikalsk fællesskabsfølelse.