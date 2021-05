Anmelder om grænseoverskridende album: Håbet forsvinder mellem fingrene på mig, jo mere jeg lytter

Fem nedslag:

Instrumentale opråb

Mens de politiske protestbudskaber let kan fanges i teksterne hos vokalister som f.eks. Nina Simone og Billie Holiday, skal der ofte yderligere analyse til at afkode lignende budskaber i instrumentalmusikken: en læsning af musikken i samspil med omkringliggende input som kompositionens titel, interviews med kunstneren og et blik for den tid, værket blev skrevet i.

Her kommer fem nedslag fra de seneste årtier.

1 John Coltrane: ’Alabama’ (1963)

Der er relativt bred enighed om, at ’Alabama’ er inspireret af Martin Luther King Jr.’s gravtale efter Ku Klux Klans bombning af en baptistkirke i Birmingham, Alabama, i 1963, hvor fire afroamerikanske piger blev dræbt. Ligesom Kings stemmeføring undervejs i talen bevæger Coltranes saxofon sig fra det sorgfulde og melankolske mod et mere stålsat og oprørsk udtryk, mens trommer, klaver og bas stemmer i og på den måde danner en fælles front.

2 Archie Shepp: ’Things Have Got To Change’ (1971)

Her snyder vi lidt, for halvvejs inde i det 17 minutter lange freejazz-opus ’Things Have Got To Change’ messer et kor netop de ord. Igen og igen, insisterende. Men resten af tiden er det instrumenterne, der får lov til at ytre sig. I en fortælling om racisme, revolution og black power-bevægelsen. Det er også til at spore en længsel mod Afrika: en drøm om frigørelse, der var skelsættende i den amerikanske jazzmusik i de år.

3 Sun Ra Arkestra: ’Watusi, Egyptian March’ (1970)

Profeten Sun Ra landede på jorden efter en smuttur til Saturn for at sprede sit budskab om intergalaktisk frelse og ikke mindst for at redde efterkommerne af de afrikanske slaver i Amerika fra denne klodes fortrædeligheder. Altså en slags forgrening af borgerrettighedsbevægelsen i den noget mere spacy ende af spektret. Den korte ’Watusi, Egyptian March’ henter inspiration i den ældgamle egyptiske mysticisme, der var en central del af Sun Ras lære.

4 Christian Scott aTunde Adjuah: ’Gerrymandering Game’ (2017)

Både på det musikalske og politiske plan er Christian Scott aTunde Adjuah ude efter forandring: Med sin selvopfundne genre stretch music forsøger han at forny og strække jazzen i en mere fri og genreløs retning – uden at fortidens lærdom går tabt. Mens han i selve musikken bearbejder den behandling, både afroamerikanere og indfødte amerikanere har været udsat for gennem historien i de ellers så forenede stater. I ’Gerrymandering Game’ får det amerikanske valgsystem får et par hidsige toner med på vejen.

5 Moses Boyd: ’Dark Matter’ (2020)

30-årige Boyd er – ligesom Shabaka Hutchings – en af de såkaldte Tomorrow’s Warriors, en sammenslutning, der bl.a. arbejder på at fremme sorte stemmer på den britiske jazzscene. Det har han gjort med sit Exodus-ensemble og ikke mindst på solodebuten her, hvor elementer af både afrobeat, grime, 2-step garage og spirituel jazz koges sammen til en musikalsk afspejling af det moderne britiske samfund.

