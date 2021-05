Funken har forurenet grundvandet i Silkeborg, og det er der al mulig grund til at være glad for.

I årevis var det på scenerne i de neonrøroplyste klubber i New York, at jazzens hotteste navne mængede sig med hinanden. Der var herfra, der blev udstukket musikalske dogmer om dit og dat, og newyorkerlyden flød gennem gaderne og ud i verden som en slags rettesnor for et globalt netværk af musikere. Det er sådan her, vi lyder nu, folkens.

Men noget har ændret sig. Det Store Æble er ikke længere jazzens mest funklende metropol, nej, den raffinerede, nøje afstemte og dartpils-præcise østkystlyd har fået konkurrence fra nye sider:

En tungere og noget mere massiv varmfront fra Los Angeles er skyllet ind over kontinentet, og den lugter mere af solskin, åbne Cadillacs og bedøvende udstødningsgas end af kælderrøg og afmålt coolness. Samtidig angriber briterne fra moderlandet med en spyttende, hakkende, insisterende blanding af knækkede rytmer og skæve harmonier, der graver sig dybt ned gennem det efterhånden sammenbrudte imperiums blodplettede historie.

Helt så dramatisk er det ikke herhjemme, men lyden fra såvel den amerikanske vestkyst som den britiske hovedstad har alligevel smittet af. Blandt andet hos Aarhus-gruppen Athletic Progression, der efterhånden har banket sit navn godt og grundigt fast på den danske scene for moderne improvisationsmusik af den beatorienterede slags. Og nu med Silkeborg-duoen Yellow Spoon, der følger nogenlunde den samme sti med et meget lovende debutalbum.