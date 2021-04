Du kan ikke sove, når du har hørt dette album. Så uhyggeligt er det

Akkordeon kalder man på dansk en harmonika, når den har masser af små trykknapper til begge hænder og ikke bare tangenter til højre og sømandsbas i venstre hånd.

Sådan et instrument, altså et akkordeon, er danske Bjarke Mogensen virtuos til at spille på, og det har givet ham en international karriere. International er også danske Poul Ruders. Komponisten var langt hurtigere end HBO til at se potentialet i Margaret Atwood-romanen ’Tjenerindens fortælling’, som han allerede i 2000 lavede til en uhyggeligt velfungerende opera på Det Kongelige Teater.

Ruders og Mogensen er et stærkt match. Poul Ruders er uhyggemesteren på den nutidige kunstmusikscene, der egentlig lige så godt kunne have taget stafetten fra gyserkomponister som Hitchcocks Bernard Herrmann, og da Bjarke Mogensen for to år siden ved en Torsdagskoncert opførte Ruders’ koncertsuite ’Sound and Simplicity’ for akkordeon og symfoniorkester, blev der skruet ned for lyset og op for gyset.