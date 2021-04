To pensionister er blevet en hiphop-sensation. Og de er faktisk ret gode!

1Yola: ’Diamond Studded Shoes’

For et par år siden blev engelske Yola en lille sensation i de alternative dele af Nashville med sit Grammy-nominerede album, ’Walk Through Fire’, der var lige så meget soul, som det var country.

Al opmærksomheden dirigerer Yola nu i retning af verdens ulighed med en protestsang, der bobler energisk af både honkytonk-klaver og gospelvolume, mens Yola giver os klar besked: »It ain’t gonna turn out right/ We know it isn’t/ That’s why we got to fight!«.