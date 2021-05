5 hjerter: Tom Jones overgår sig selv på forbløffende mørkt album

Hvis man slår op i et leksikon under ’trussetyv’, er der formentlig et billede af en ung og bredt smilende Tom Jones. Det er klicheen om den walisiske krøltop.

Og har man tilfældigvis set en af hans seneste danske koncerter – på Smukfest eller i Tivoli – vil man vide, at Tom Jones gerne lever op til fortidens fastfrosne billede af ham. Med en næsten ubegribelig energi leverer han sange som ’What’s New Pussycat’ og ’Sex Bomb’, mens g-strenge og mormortrusser regner ned over ham.

På en scene tager den 80-årige popveteran ingen chancer. Han leverer, hvad der forventes.

Helt omvendt er det, når man lytter til Tom Jones’ udgivelser i det seneste årti. Her satser han det hele og udforsker med den stadig klangfulde vokal gospel og blues fra den amerikanske sangskat. Det er her, han leverer det uventede.

Og selv om tegningen har været til det gennem tre rå coveralbum, overgår Tom Jones alligevel sig selv med sit 41. album, der syder af et levet liv, har poetisk brod og byder på musikalsk fortolkningskunst, der kan tage pusten fra enhver.