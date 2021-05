Cancelled, abgesagt, cancelado: Europæiske festivaler er aflyst på stribe

Forestil dig, at du dryssede rundt i de forårsfriske gader i Barcelona, Berlin, Birmingham eller Bogense lige nu. Over alt ville der være klistret plakater op med et virvar af tidens hotteste musiknavne, der skulle varme sommeren op for millioner af mennesker ved Europas utallige festivaler.

Skulle man støde på plakater for musikkens store sommerfester i gaderne lige for tiden, ville et ord være tværet hen over dem alle til hobe: Cancelled! For det er langtfra kun i Danmark, at den årstid, der kalder på musik og festivitas udendørs, byder på aflyste arrangementer. Over hele Europa har coronaen taget den store scene og ført til endnu et år uden musik for glade fans under åben himmel eller i telte.

Folk i Barcelona kan ikke se frem til den catalonske storbys normalt fremragende festival, Primavera Sound, der skulle være startet 2. juni. Berlinerne må i år undvære udflugter til eksempelvis legendariske Rock am Ring på Nürnburgring i Sydtyskland med start 11. juni. Borgerne i Birmingham kan glemme alt om at pakke rygsækken for at campere på Glastonbury for at fejre den store britiske festivals 50-års jubilæum senere i denne måned, men kan dog livestreame to af hovednavnene, Damon Albarn og Radiohead.

Og de gode mennesker i Bogense skal hverken til Heartland, Tinderbox, Smukfest eller Roskilde denne sommer. Festivalsommeren i Europa er for andet år i træk ganske enkelt aflyst.

»2021 skulle have været gensynets sommer for publikum og de arrangører, der har lagt masser af arbejde og tid i festivalerne og ikke mindst at arbejde med koncepter for hygiejne og det sanitære, der fungerede«, siger direktøren for det tyske musikbureau, Eventim, Frithjof Pils, i en pressemeddelelse om de aflyste festivaler.