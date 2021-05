Bekræftet: Fem nye sange fra Abba udgives i år

40 år efter sin sidste udgivelse er det legendariske popband Abba tilbage.

Björn Ulvaeus, som er det ene ’b’ i Abba, blev interviewet af et australsk medie, hvor han fortalte, at der ville komme ny musik fra Abba inden længe.

»Der kommer ny musik i år, det er sikkert«, siger han til mediekoncernen News Corp, som blandt andet udgiver avisen Herald Sun.

Men hvorvidt der er tale om et reelt comeback, er en definitionssag. For de nye sange kommer i forbindelse med en virtuel forestilling i London, hvor fire virtuelle avatarer – eller, som de bliver kaldt, abbatarer – vil optræde som hologrammer af bandets medlemmer, Agnetha, Björn, Benny og Anni-Frid, som de så ud i deres storhedstid, 1979.

Abba har ikke udgivet musik siden 1981, to år før deres opløsning, men på trods af det, fortæller Björn Ulvaeus til News Corp, er de stadig utrolig gode venner og har mødtes jævnligt i Stockholm for at »snakke om fremtiden«.

»Vi er virkelig gode venner. At vi fire er i studiet for første gang i 40 år, det siger noget om, hvad vi har været igennem. Det er svært at beskrive, men der er meget stærke bånd mellem os«, siger Abba-medlemmet til News Corp.

Hvornår, hvor meget og om der er tale om et helt album, vides ikke endnu.