I dag fylder dansk megastjerne rundt: Damerne, sprutten, de dyre biler og festerne er for længst pakket væk

Med ungdommelig energi, bandanaer om hovedet og bevæbnet med dansable beats og fængende omkvæd blev Nik & Jay allemandseje i midten af 00’erne, hvor de steg til tops på den legendariske 00’er-hitliste Boogielisten, og lige meget hvilken radiokanal man skiftede til, kunne man opleve deres flabede attitude.

Næsten to årtier senere er et nummer som ’Hot!’ stadig fast inventar til studenterfester, julefrokoster og på klubberne over hele landet. Ung som gammel kan dansen. Ung som gammel kender Nik og Jay. Bekendtskabet med duoen er uundgåeligt.

Men i takt med at Nik og Jay blev allemandseje og succesen væltede ned over de unge festglade mænd, så havde den ene halvdel af duoen, Jannik Brandt Thomsen, svært ved at finde sig selv, udover bare at være ’Jay’ fra Nik & Jay.