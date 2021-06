Sangerinden bag verdens største sang har udgivet et stort surt ungdomsværk

Ungdommen er overvurderet, i hvert fald hvis man spørger 18-årige Olivia Rodrigo. Hendes debutalbum er en slags protest mod de opreklamerede romantiske skildringer af amerikansk teenageliv og har fået den rammende titel ’Sour’. Så snart man træder ind i hendes sange, bliver man marineret i jegfortællerens misundelse og mindreværdskomplekser. Det kan være svært at leve sig ind i, hvad Olivia Rodrigo, der har hele verden for sine fødder, har at være så sur over, men intet trumfer stjernestøv som kærestesorger.

Olivia Isabel Rodrigo er en amerikansk sanger og skuespiller, kendt fra Disney Channel. Selvsamme kanal, som har født stjerner som Miley Cyrus, Zendaya og Selena Gomez. Rodrigo er bedst kendt for rollen som Nini Salazar-Roberts i Disney+-serien ’High School Musical: The Series’.

Imens hun indspillede serien, indledte hun en romance med medskuespilleren Joshua Bassett. Men forholdet gik i stykker, og kort tid efter begyndte Joshua Basset at kæreste rundt med skuespillerinden Sabrina Carpenter.