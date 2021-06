»Det ville være sjovt, hvis det ikke var så tragisk«: Nu kan britiske musikere og bands tage på vilde turneer i ... Liechtenstein

Det er ikke kun corona, der har holdt britiske musikere tilbage fra at turnere i Europa. Også Brexit har medført nye visumregler og en række bureaukratiske benspænd for kunstnere som Adele og Stormzy der vil ud og optræde. Men nu er der godt nyt for turnésultne briter og koncertgæster i Norge, Island og Liechtenstein.

Som del af en ny handelsaftale vil britiske musikere fremover have mulighed for at turnere i netop de tre europæiske lande uden krav om visum, skriver BBC. Men selv om alt fra Spice Girls til Coldplay har spillet i Oslo gennem tiderne, er det ikke umiddelbart en turnéplan, der vækker begejstring blandt britiske musikere.