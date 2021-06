Den dribling havde jeg ikke set komme: Ny single fra The Minds of 99 lyder som ... en børnesang?

1The Minds of 99: ’Emil’

Om under tre måneder samler de over 40.000 mennesker i Parken til gåsehudsgaranti og folkefest, når The Minds of 99 skal gå fodboldlandsholdet i bedene og helbrede et nationalt traume på en græsplæne. Denne gang handler det dog ikke om en vidunderlig fodboldspillers hjertestop, men om et helt lands koncertkultur, der skal skydes i gang igen efter nedlukninger, siddepladsregimer og fadøl med noter af håndsprit. Og jeg har svært ved at forestille mig et mere oplagt band end The Minds of 99 til at gøre netop det.

Derfor var jeg også en smule ... undervældet af bandets nye single, ’Emil’, der udkom fredag. Boys, I skal spille i Parken. Så hvad pokker er nu det her for en uduelig børnesang? »Emil, du har den hurtigste bil«. Seriøst? Alligevel får den skovlen under mig til sidst. Den underspillede lejrbålssguitar, den kække fløjten, den lalleglade tekst. Den dribling havde jeg ikke set komme.