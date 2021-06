Lars Ulrich i videohilsen til danskerne: Hej venner. Vi kommer jeres vej. How cool is that?

Metallica, verdens vel nok største metalband, skal spille på festivalen Copenhell som deres eneste nordiske koncert næste år.

Det fremgår af festivalens hjemmeside.

Det er en ’fuldstændig gigantisk ære’ at præsentere Metallica, lyder det fra festivaldirektøren.

»Folk har nu i flere år hungret efter at komme på festival, og de har beholdt deres billetter i troen på, at vi nok skulle vende hårdt tilbage. Og så gør vi det med det største band i rock- og metalmusikkens historie og med en af de stærkeste festivalplakater på dansk jord nogensinde«, siger festivaldirektør Jeppe Nissen i en pressemeddelelse.

Iron Maiden, Kiss, Judas Priest, Korn og danske D-A-D samt en række andre optræder ligeledes på festivalen næste år.

Danske Lars Ulrich og hans bandmedlemmer har aldrig tidligere optrådt på Copenhell, der blev afholdt første gang i 2010.

Via bandets twitterkonto giver han fra San Francisco i USA en særlig besked til sine danske fans.

»Det bliver den allerførste koncert på Metallicas europæiske festivalturné den sommer. Det er lige nøjagtig om et års tid. Det bliver en rigtig fed weekend«, siger Lars Ulrich, der sidder bag trommerne.

Festivalen afholdes på Amager, som Metallica har et særligt forhold til, da bandet fik produceret tre albummer på øen, herunder ’Master of Puppets’ fra 1986, der regnes som et af de bedste albummer nogensinde verden over.

Metallicas koncert finder sted onsdag 15. juni 2022 og markerer dermed en opgradering af festivalens ’opvarmningsdag’ til en fuld festivaldag, så festivalen fra og med næste år bliver afholdt over fire dage.

Den populære metalfestival blev hurtigt udsolgt i 2020, hvorefter den blev aflyst grundet coronaudbruddet.

Dette års festival skulle være begyndt onsdag, men blev også aflyst.

Copenhells publikummer har i vid udstrækning holdt på billetten til 2022, men et mindre antal armbånd sættes i salg næste uge.

Festivalen har omkring 25.000 betalende metalfans.

ritzau