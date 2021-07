1Damon Albarn: ’Polaris’

I løbet af coronanedlukningen har han har fået hockeyfrilla, nye markante briller og nyt pladeselskab.

Men Damon Albarn har også brugt tiden på at skrive ny musik. Ikke til Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen eller et musikalsk bumletog gennem Mail, men bare til sig selv.