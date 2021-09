Man får nok af 1980’er-festen, der aldrig ender

Fyr og Flamme er måske et af de mest charmerende bands på dansk grund. For Jesper Groth og Laurits Emanuel var en omvandrende fest, da de sidste år ramte befolkningen i hjertekulen med singlen ’Menneskeforbruger’.

Her lød de som en krydsning af Tommy Seebach og Limahl med hittet ’Never Ending Story’, og de kom os til undsætning, da vi allermest havde brug for at mærke discokuglens stråler på huden. Meget af deres debutalbum minder om italo disco på sange som ’112’ og ‘Kæreste’, men mest af alt er det dansemusik med et glimt i øjet, dansemusik med kæmpestore skulderpuder og bundesligahår.

Fyr og Flamme kom bragende frem med humor under coronakrisen, da der ikke var det store at grine ad. De ankom lige til tiden i deres tidsmaskine med en uhøjtidelighed, vi alle sammen trængte til at overgive os til, og da de repræsenterede Danmark i Eurovision Song Contest 2021 med sangen ’Øve os på hinanden’, troede vi på, at resten af verden også havde brug for at grine, præcis som vi.