Der er bare noget musik, der fra første akkord trænger ind under huden og aldrig helt vil forsvinde igen. Det er den følelse, jeg har med danske Late Runner’s album ’Nothing’s Real Anymore’. Den første sang på albummet starter med spørgsmålet:

»If I were young. With all I know, with all I’ve seen. If I were young again. How would I choose. To spend my days, to spend my time«.