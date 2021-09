Kanye West har fået sig endnu en plageånd. Hun hedder Gurli Gris

31. august udgav den amerikanske rapper Kanye West albummet ’Donda’ under stor rabalder i hele verden.

Musikeren afholdt kæmpe lyttearrangementer på stadioner i både Atlanta og Chicago.

Udgivelsen tog overskrifter over hele verden. Kanye West satte eksempelvis ild til sig selv. Han kone, Kim Kardashian, som han er ved at blive skilt fra, ankom i brudekjole. Den var for resten fra Balenciaga, en modevirksomhed, hvis hoveddesigner for resten også stod for den æstetiske del af de store shows.

Lidt mere stille gik det for sig, da tegnefilmsgrisen Gurli Gris, der ses af børn i 180 lande verden over, udgav pladen ’Peppa’s Adventures’ dagen forinden.

Det har et tweet fra den ellers altid så høflige gris til gengæld lavet gevaldigt om på nu.

I tweetet, der nu er slettet, har Gurli Gris (eller hvem, der nu styrer hendes Twitter) lagt et billede op af henholdsvis ’Donda’ og ’Peppa’s Adventures’ og den karakter, pladerne har fået af det respekterede musiksite Pitchfork.

»Gurli (som altså hedder Peppa på engelsk, red.) havde ikke brug for at være vært ved lyttefester på Mercedes-Benz Stadium for at få de ekstra 0,5 point«, skriver grisen hånligt med henvisning til karakteren 6,5, som hendes album har fået mod 6,0 til Kanye West.

Selv om Gurli Gris har slettet sin flabethed, har det været rigeligt til at sætte gang i spasmagerne på nettet. Her kommer et lille udvalg: