Michael Falchs album med kærlighedssange til hans thailandske kæreste er godt, netop fordi det er så privat

Michael Falch er om nogen den ukuelige romantiker i dansk rock. Alligevel er ’Elsker’ overraskende nok hans første rendyrkede album med lutter kærlighedssange.

Dermed er der et nyt kapitel i en lang karriere blot 11 måneder efter Falchs seneste og mere traditionelle album ’Forår i brystet’. Også for albummets producer Adi Zukanovic er der tale om et nyt kapitel. Zukanovic er blevet berømmet som en af landets mest markante unge producere, men indtil nu har de fleste af hans samarbejdspartnere, som f.eks. Bisse og Oh Land, været en hel del yngre end den 64-årige Malurt-veteran.