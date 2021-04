5 hjerter: Michael Falch har skrevet en næsten chokerende ærlig erindringsbog

En skilsmisse med dertilhørende afsked med hjemmet, en landlig idyl ved Storebælts kyst. Indflytning i taglejlighed på Frederiksberg med børn og børnebørn som naboer. Indspilningen af et nyt album. Genforening med ungdommens band. Konversationer med en skade om kærlighed. Tantramassage hos en ung blondine et sted i Jylland. Alverdens skavanker og angsten for en mulig kræftdiagnose. Genforeningsturneen aflyst efter et kollektivt vægttab på 80 kilo. Forelskelse i en thaimassør, som må forlade landet og rejse hjem. Fraflytning af lejligheden på Frederiksberg. Og nu altså udgivelsen af en bog.

Selv om Michael Falch har set sine koncerter blive aflyst og udsat, har de seneste år ikke ligefrem været begivenhedsløse for ham. Musikalsk har han satset både på sin solokarriere, der sidste år kulminerede med et anderledes, mesterligt album, ’Forår i brystet’ og den med stor spænding imødesete genforeningsturné med Malurt. Begge dele skildres i ’Over stregen’ med den vigtige undertitel ’umodne manddomserindringer’.

Som i de andre af sine efterhånden ganske mange selvbiografiske bøger profiterer Michael Falch af at være en flittig og observant dagbogsskribent. Ja, han har sågar genlæst sine egen notater om oplevelsen af at læse romanen ’Lykke-Per’ første gang som 14-årig. Nu, 50 år senere, bruger han dagbøgerne til hudløst ærligt at fortælle om et liv med påtrængende angst for at ende som netop ’Lykke-Per’, ensom og desillusioneret efter at have forfulgt de eventyr, der gav livets mange hverdage intensitet og spænding undervejs.

Det er denne ’Lykke-Per-paranoia’, der er samlingspunktet for de mange spredte fortællinger, sansninger og essayistiske udfald i retning af eksempelvis religion, fodbold, Kim Larsen, rockmusik og ikke mindst den kærlighed, der måske/måske ikke burde stikke dybere end de kødelige lyster, når man søger efter den som en reflekteret herre i moden alder. Sådan er målet egentlig også for Michael Falch. Men ganske ofte tager libidoen styringen, og den tørlagte alkoholiker ender i selskab med lystige unge damer på noget så for ham farligt som en cocktailbar på Vesterbro efter en koncert i Vega. Eller i intime samtaler med en thai-massøse på madrassen på en klinik på Frederiksberg. Det sidste er der mere perspektiv i end det første, men virkeligheden spænder i første omgang ben for det overraskende kærlighedseventyr.