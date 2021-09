Der er to store daddyer i dansk pop lige nu. En af dem tager en lille æresrunde i helikopteren

Man skulle tro, at en jubilæumsudgivelse med rapperen Branco ville være en del større i slaget, end tilfældet er med ’10 Years’, der snarere er en temmelig undervældende og halvbagt omgang. Efter 10 år i gamet er det højst blevet til en lille æresrunde med helikopteren, en pose med blandede bolsjer.

Et øjeblik så det ellers ud, som om Branco havde lavet en Kanye West, da albummet blev sluppet på Brancos fødselsdag i torsdags, og der var et enkelt nummer, der pludselig på mystisk vis ikke lod sig afspille på streamingtjenesterne – nemlig ’Goal’, hvor Branco rapper sammen med den anden store daddy i dansk pop Lukas Graham. (Branco har næsten ikke lavet et album, hvor han ikke optræder med et barn på coveret, og på ’10 Years’ ser man ham stå på en yacht og fiske under en lyserød himmel sammen med sin søn). På papiret passer Lukas Graham perfekt sammen med Brancos hårdkogte følsomhed.