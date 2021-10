Som at høre Neu!, Talking Heads og Radiohead i samme smukke mareridt

Kiggede man kun på publikum, da det britiske band Squid torsdag aften gav koncert på et smækfyldt Loppen, var der ingen bred enighed om, hvad det var for en koncert, man var til.

Nogle headbangede, som om de var på Copenhell – dér slog det mig i øvrigt, at bandet også er et metalband. Andre stod og lyttede koncentreret til alle detaljerne i spillet – keyboardspilleren i sig selv var rigeligt at kigge på, som han med paradoksalt disciplineret punkenergi skulle nå at slå en akkord an på tangenterne, inden han sank i knæ for at skrue på en pedal, inden han gik amok med en triangel, inden han febrilsk vendte sig mod et tøjstativ af bækkener – det hele kunne være skrevet ned i et partitur.