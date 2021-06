5 hjerter: Her er Englands mest bemærkelsesværdige rockband lige nu

Squid er et band, der slynger sine arme ud i alle tænkelige kroge af musikken og hiver alt muligt skørt og skønt hjem – noget af det er guld, andet er sværere at identificere. Det er et af de mest bemærkelsesværdige rockbands i England lige nu, der her albumdebuterer.

Man kunne lidt drilsk kalde deres musik for konservatoriepunk. Squid lyder som konservatoriets utilpassede drenge, der kom for sent til jazztimen.