Lucia Odoom: De skulle være det lysende håb for en hel generation. Men det lyder som om, at de ikke aner, hvad de egentlig laver

Black Country, New Road er et band, der minder mig om en tid, hvor jeg følte mig forpligtet til at holde af unødig kompliceret musik.

Hvis jeg var 17 år, ville jeg helt sikkert have løjet, hvis nogen havde spurgt mig: Hvad synes du om Black Country, New Road? Jeg ville have svaret, at jeg er vild med dem, og følt mig tvunget til at værdsætte, at det her band det meste af tiden absolut ingen anelse har om, hvad det egentlig er, de laver.

Når de rammer hovedet på sømmet, lyder de som tidens mest interessante nye band, men når de rammer ved siden af, lyder de som en jamsession for overtænkende højskoleelever.