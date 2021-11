0-10’Lovesong’ (2011)

Som femårig så Adele The Cure live med sin mor. Det kan man normalt ikke høre i Adeles egen musik, og så alligevel. Her er Adele i sit mest tyste hjørne, når hun hen over helt enkle guitarfigurer laver et cover af Cures ’Lovesong’. »Whenever I’m alone with you / You make me feel like I am home again«, sang hun fra Los Angeles, hvor store dele af ’21’ blev indspillet, og hvor hun godt kunne få lidt hjemve efter mor hjemme i London.