Megastjernens nye album er som et stort lindrende glas rødvin

Der er blevet gjort et stort nummer ud af, at Adele udkommer med det længe ventede album ’30’. Så stort, at jeg var nødt til at tage ind til Sony Musics hovedkvarter i Vognmagergade i København for at lytte til hendes første album i seks år. For intet har måttet slippe ud, før albummet officielt udkommer i dag fredag.

Ud af højttalerne strømmer først den melodramatiske ’Strangers By Nature’, som jeg glemmer hurtigt, men heldigvis efterfølges den af den uforglemmelige moderne klassiker, hitsinglen ’Easy On Me’, der strøg til tops på 25 hitlister verden over, og som kom som et omsorgsfuldt lyntog til tiden, da bladene blev orange i oktober, og smittetallene steg kloden rundt.