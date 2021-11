1Luster: ’Burn All Bridges’

Jacob Haubjerg har spillet bas med alt fra Savage Rose til Sleep Party People, men som sangskriver og frontmand i Luster kanaliserer han på ’Burn All Bridges’ sin indre David Bowie anno ’Heroes’ ud i en herligt tempo-tæskende gang indiepop med hylende synth og et omkvæd, man let kommer til at synge med på. Lidt for højt.