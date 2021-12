At sætte de to himmelstormere sammen på samme album er godt set.

Pianisten Gustav Piekut går fra sejr til sejr. For nylig interviewede vi ham her i Politiken, og i sidste uge leverede han en stor oplevelse for publikum i Østre Gasværk, da han var solist med symfoniorkestret Copenhagen Phil i Beethovens ’Kejserkoncert’ for klaver og orkester.