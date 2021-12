Der var ingen over ham her, når det kom til musikvideoer i 2021. Der var ikke engang nogen, der kom tæt på

Fra kutteklædte mystikere på Vestre Kirkegård til en højgravid rapper i lændeklæde og med guldbryster. I musikvideoland var der ikke meget nedtrykt pandemistemning at spore. Her var runeristninger over kuldsejlet kærlighed, en letpåklædt kirurg og en lapdance på Djævelen selv, som sendte det konservative USA på moralsk overarbejde. Her er de vildeste musikvideoer fra 2021.