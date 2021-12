Spillested prøver at »iscenesætte oplevelsen på en anden måde« efter nye restriktioner

Det er en ny virkelighed, landets spillesteder skal forholde sig til fra fredag eftermiddag, når nye restriktioner træder i kraft.

Fra fredag klokken 16 må der ikke holdes indendørskoncerter med over 50 stående mennesker. Det gælder til 7. januar.

På Kulturværftet i Helsingør rammer det en ’seks til otte aktiviteter’, fortæller konstitueret leder Søs Krogh Vikkelsøe.

»Dem forholder vi os til ved at kigge på en udskydelse ind i det nye år eller ved at iscenesætte oplevelsen på en anden måde«, siger hun.

Det kan for eksempel være ved, at arrangementet bliver siddende, eller ved at der ikke sælges flere end 50 billetter, fortæller hun.

Forbuddet er et af flere, der blev annonceret onsdag på et pressemøde. De kommer efter en periode, hvor coronasmitten er steget.

Restriktionerne gælder i fire uger, og derfor kan de ifølge Søs Krogh Vikkelsøe håndteres. Men det kan give problemer, hvis de forlænges.

»Det er klart, at hvis perioden forlænges ind i det nye år og har en lang horisont, så begynder det at blive kritisk«, siger hun.

I organisationen Dansk Live fortæller sekretariatschef Esben Marcher, at folk i branchen generelt er pragmatiske.

»Selvfølgelig gør man alt, hvad man kan for at sikre, at det kan gennemføres. For eksempel ved at sætte stolerækker ind«.

»Men mange steder vil det simpelthen ikke kunne lade sig gøre«, siger han og peger på steder, hvor der måske kommer 1.000 til en koncert.

»Så må man desværre i gang med aflysningerne«, fortæller han.

Det er i hans optik en stor udfordring for en branche, der både i år og sidste år var igennem en hård periode med nedlukning.

Det rammer også interessen for koncerter næste år:

»Vi kommer til at slæbe det med ind i det nye år, uanset hvor længe det varer«, siger Esben Marcher.

De nye restriktioner skyldes blandt andet frygten for coronavarianten Omikron, som vurderes at være mere smitsom.

Der ses nu samfundssmitte med den, men to koncerter har været i fokus, da varianten havde fundet vej ind på spillestedet.

Ifølge Esben Marcher er det vigtigt at have for øje, at smittetallene herfra er relativt lave i forhold til andre begivenheder.

»Det er også vigtigt at bemærke, at restriktionerne ikke nødvendigvis er på grund af en stor smitte, der er sket til koncerter, men et generelt initiativ for at sænke samfundsaktiviteten«, siger sekretariatschefen.

