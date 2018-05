Dobbeltanmeldelse: Du behøver ikke engang at kunne lide elektronisk musik for at sætte pris på det her De to aktuelle plader fra producerne Jon Hopkins og DJ Koze er som nat og dag, men de er begge ude med udgivelser, der viser den elektroniske musiks spændvidde. Den ene konspirationsteoretisk og kølig, den anden varm, søgende, gæstfri og kærlig.

Hvordan lyder det, når en kunstig intelligens overtager vores teknologiske udvikling? Det kan du høre på den anerkendte producer Jon Hopkins' nye album 'Singularity', der gransker computerens herskerteknikker, og hvor han blander den minimalistiske techno med aggressive, men stringente synthesizere, der åbner op for et væld af fortolkningsmuligheder.